Berti e il Cesena fino al 2028: la strada è tracciata

Cesena Calcio
Tommaso Berti durante la conferenza stampa di ieri ad Acquapartita
Tommaso Berti durante la conferenza stampa di ieri ad Acquapartita

Da un paio di giorni è l’indiscusso padrone di casa, un ruolo che conserverà orgogliosamente fino a venerdì sera. Dell’hotel Miramonti e del campo di Acquapartita che si affaccia sul piccolo ma affascinante laghetto, dove sta affinando gli ultimi schemi agli ordini del commissario tecnico Silvio Baldini, e naturalmente dello stadio Dino Manuzzi, dove entrerà tra due giorni per sfidare la Svezia nella terza partita valevole per le qualificazioni agli Europei 2027, Tommaso Berti custodisce qualsiasi segreto.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui