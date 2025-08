Tommaso Berti analizza la vittoria (1-2) del Cesena a Mantova in una amichevole decisa da due colpi di testa di Giovanni Zaro: “Come per tutti i nuovi arrivati dobbiamo sfruttare le loro caratteristiche. Nel caso di Zaro, come oggi, dobbiamo sfruttare la sua struttura fisica soprattutto sui calci piazzati. Anche in campionato può darci una grande mano”.