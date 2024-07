Bastoni prende subito in mano il Cesena: suo il primo gol nel 4-1 contro il Forlì al Memorial Silver Sirotti

Ha impiegato poche ore per prendere in mano il Cesena: Simone Bastoni è stato acquistato mercoledì, giovedì ha sostenuto le visite e ha firmato, venerdì ha svolto i primi allenamenti, questa sera è partito subito titolare al fianco di Calò nel 3-4-2-1 di Mignani e ha realizzato il gol del vantaggio bianconero nel Memorial Silver Sirotti. Alla fine il Cesena si è imposto 4-1, con Adamo e Shpendi a segno per il momentaneo 3-0 nel primo tempo, con Macrì ad accorciare su un rigore generoso ad inizio ripresa e con Ogunseye a chiudere definitivamente i conti. Oltre a Bastoni, ha destato un’ottima impressione anche lo svedese Ceesay, altro debuttante, che ha accelerazioni notevoli e sprigiona un’energia superiore alla media. Ora il Cesena ha due giorni di riposo. Tornerà ad allenarsi martedì e inizierà la settimana tipo in vista del debutto di domenica in Coppa Italia con il Padova.