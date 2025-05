Dopo il ko di Mantova, per il Cesena a fine gara parla Simone Bastoni: “Nessun diverbio con l’allenatore a fine gara. Eravamo partiti bene, poi il secondo tempo si è messo sui binari sbagliati in dieci uomini. Non stiamo avendo i risultati che vorremmo. Vogliamo finire la stagione nel migliore dei modi, ma il primo obiettivo rimane la salvezza e per il secondo cercheremo di fare i punti che ci servono. La serie B è un campionato strano dove alla fine si rimescola tutto”.