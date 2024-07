Bastoni al servizio del Cesena: “Il bianconero è nel mio destino, faccio quello che mi chiede l’allenatore” VIDEO

Simone Bastoni si rimette in gioco a Cesena e si propone come uno dei leader della squadra bianconera: “Ho giocato la maggior parte delle mie partite come mezzala sinistra, poi nel corso della mia carriera ho fatto anche il mio esordio in serie A da terzino sinistro. Sono a disposizione in base a quello che mi chiede l’allenatore”.

Continua Bastoni: “La fiducia che ho visto nel direttore Artico è stata decisiva nella mia scelta di venire a Cesena. Per me la B è quasi una novità, avendo giocato solo poche gare, mentre la maggioranza le ho fatte prima in C e poi in A. Di Cesena conosco soprattutto lo stadio, dove per un po’ ho giocato con lo Spezia in serie A, quando stavano ristrutturando il Picco. Dopo Spezia e Siena, posso dire che il bianconero è nel mio destino”.