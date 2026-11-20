Il primo a presentarsi nella piccola sala stampa del Bentegodi è l’allenatore del Verona, Marco Baroni. Il tecnico guarda negli occhi la platea composta da giornalisti, sospira, poi, comincia: “Una partita che dobbiamo analizzare attentamente, insieme alla squadra”. Baroni si sofferma anche sul Cesena: “Che è stato cattivo, ha fatto tanti fall (23, ndr). Il gol ci ha messo in una situazione difficile e in quel momento eravamo in 10. Prendo atto di questa brutta prestazione, ora bisogna ripartire”. Il tecnico ex Torino, non si limita a questo ma effettua un’analisi profonda anche per quanto riguarda la prestazione dei romagnoli: “Hanno giocato con aggressività e cattiveria, lottavano su ogni pallone. Da questo punto di vista ci hanno dato una lezione. Il Cesena è una squadra giovane, ben allenata con giocatori di qualità, identità e con una grande fame” conclude Baroni.