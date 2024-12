Bari-Cesena: via libera dal Gos per i tifosi bianconeri

Il Gos del San Nicola si è riunito ieri sera alle ore 18 e ha stabilito che non ci saranno restrizioni per i tifosi. Oggi partirà quindi la prevendita per il settore ospiti: una prevendita che terminerà già domani alle ore 19, essendo la partita in programma sabato alle ore 15.

Ieri, sotto una leggera pioggerellina che ha bagnato Villa Silvia, i bianconeri hanno svolto un allenamento mattutino, che sarà replicato oggi e domani, in occasione della rifinitura prima della partenza in treno per la Puglia. Sembrano abbastanza scontati i ritorni dal primo minuto degli esterni Adamo e Donnarumma, ma anche Curto scalpita per una maglia dopo il buon ingresso in corsa a Frosinone. L’altro dubbio riguardare l’attacco, dove Mignani dovrà decidere il partner di Shpendi: possibile la conferma di Antonucci, ma anche il rientro di Kargbo, che non parte titolare dal 3 novembre contro il Sudtirol e in trasferta da Pisa-Cesena 3-1 del 5 ottobre.

