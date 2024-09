Augustus Kargbo in gol ma la sua Sierra Leone perde 3-2 in Zambia: nella notte rientrerà a Cesena

Augustus Kargbo ancora protagonista con la nazionale della Sierra Leone. Nel primo match pareggiato 0-0 con il Ciad aveva centrato una traversa in mezza rovesciata mentre un suo colpo di testa su sviluppi di un angolo era stato salvato sulla linea; ieri sera, in Zambia, ha realizzato il gol del momentaneo 1-1 con un gran destro rasoterra dai 15 metri ma poi la sua Sierra Leone è stata sconfitta 3-2 nel finale. Kargbo, esausto, è uscito all’87’. L’attaccante del Cesena in giornata prenderà il volo che lo riporterà questa sera in Italia: il suo arrivo in Romagna è previsto per la notte. Kargbo domani sarà a Villa Silvia per la rifinitura e in base alle sue condizioni, Mignani deciderà se farlo partire titolare insieme al recuperato Shpendi e a Berti o se portarlo in panchina facendo giocare Antonucci titolare.