Attento Cesena, lo stadio Menti è la vera arma in più della Juve Stabia

Il Cesena dovrà attendere fino al 18 ottobre, contro l’Avellino, per riabbracciare il pubblico del Manuzzi. In mezzo, la squadra di Alessandro Diamanti, affronterà due trasferte estremamente insidiose, in campi caldi: Castellammare di Stabia e Benevento. Come dice il tecnico dell’Atletico Madrid, il Cholo, Diego Simeone: “Partido a partido” (una frase diventata talmente famosa in Spagna che, addirittura, ha dato il titolo alla docuserie sull’allenatore argentino). Lo sguardo si rivolge immediatamente a domani, alla Juve Stabia...