Attento Cesena: il Sassuolo ha vinto in 10 trasferte su 17

Dopo aver festeggiato la promozione sul divano, nell’ultimo week-end prima di Pasqua, battendo il Modena nel derby e incassando con il sorriso la rimonta del Mantova sullo Spezia il giorno successivo, domani sera il Sassuolo scenderà per la prima volta in campo da “campione” del campionato cadetto 2024-2025. La capolista guidata da Fabio Grosso ha fatto il vuoto nel corso di una stagione letteralmente dominata dopo la chiusura del mercato estivo, che aveva condizionato la falsa partenza degli emiliani ad agosto. Digerito un avvio altalenante, con appena un successo (contro il Cesena) nelle prime 4 giornate, il Sassuolo non si è mai più fermato conquistando 22 successi nelle 29 giornate successive. Il punto di forza degli emiliani è indiscutibilmente l’attacco: i neroverdi hanno realizzato ben 73 gol in 33 partite, quindi viaggiano alla media di 2.21 reti a gara e solo in due partite (Spezia all’andata e Sampdoria al ritorno) non sono riusciti a segnare. Il velocissimo esterno Armand Laurientè è il miglior cannoniere del Sassuolo con 15 gol ed è entrato complessivamente in 20 reti della squadra, visto che ha firmato anche 5 assist. In trasferta la squadra di Grosso ha vinto 10 partite su 17: nessuna formazione ha mai fatto meglio dei neroverdi dopo lo stesso numero di match disputati fuori casa in un singolo torneo cadetto.