L’Osservatorio ha comunicato di aver sospeso il giudizio sulla presenza dei tifosi del Cesena a Bergamo in vista della sfida di Coppa Italia di mercoledì 18 contro l’Atalanta. Nei prossimi giorni “sarà approfondita l’analisi dei rischi” e deciso se far entrare al Gewiss i supporter bianconeri.

Dopo il ritorno di Fabrizio Castori in B (ha sostituito Zaffaroni al Sudtirol), ieri un altro ex allenatore del Cesena è tornato a lavorare: Pierpaolo Bisoli è stato scelto da Cellino al posto di Maran. L’uomo di Porretta ha risolto il contratto con il Modena e ha subito accettato la proposta del Brescia, dove troverà il figlio Dimitri. Anche la Sampdoria cambia: esonerato Sottil, è in arrivo Semplici.

