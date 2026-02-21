Artistico esalta lo Spezia: “Ci siamo compattati da squadra vera” VIDEO

La prima doppietta in Serie B, coincisa con una vittoria di squadra che mancava da diverse partite. Il pomeriggio “tutto romagnolo” di Gabriele Artistico è stato ricco di soddisfazioni. Due gol che, però, il centravanti ha voluto dedicare alla sua squadra. “Volevo fare i complimenti a tutti anche a chi non è entrato. Non era facile fare partita qui – ha ammesso nella conferenza stampa post match -. Il Cesena punta in alto. Ci siamo compattati da squadra vera, quindi, la reazione è stata di tutti. Per questo mi sento di dover dedicare questi due gol a tutto il mondo Spezia. Dai compagni, allo staff fino ai magazzinieri. Se lo meritano tutti”. Sulle dinamiche delle due reti messe a segno ha spiegato: “Il primo è stato più complesso. Ho corso per 50 metri, dovevo guardare il portiere e poi calciare. Il secondo, invece, è stato liberatorio. Per me, come per tutti”.