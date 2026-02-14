Diretta, Cesena-Venezia: Olivieri e Shpendi in tribuna live

CESENA-VENEZIA 0-0

CESENA (3-5-1-1): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Castrovilli; Cerri. In panchina: 1 Siano, 40 Ferretti, 16 Amoran, 18 Guidi, 26 Piacentini, 23 Magni, 27 Corazza, 6 Arrigoni, 10 Bastoni, 35 Zamagni, 22 Vrioni. Allenatore: Michele Mignani.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sverko; Hainaut, Doumbia, Busio, Duncan, Sagrado; Yeboah, Adorante. In panchina: 22 Plizzari, 2 Korac, 4 Franjic, 5 Haps, 16 Venturi, 21 Compagnon, 24 Lella, 28 Dagasso, 37 Bohinen, 71 Kike Perez, 11 Farji, 29 Lauberbach. Allenatore: Giovanni Stroppa.

ARBITRO: Galipò di Firenze.

NOTE: Spettatori 10.000 circa. Angoli 0-0

A 4 giorni dalla pessima prestazione fornita a Chiavari, contro un’Entella che si è imposta 3-1, il Cesena torna in campo e lo fa all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi per sfidare la formazione più attrezzata e più forte di questa Serie B: il Venezia. Bianconeri che si presentano senza lo squalificato Francesconi e senza gli infortunati Olivieri e Shpendi. Davanti giocherà Cerri ed è da capire chi gli darà una mano tra Berti e Castrovilli. Nel Venezia è assente per squalifica Casas, mentre recupera in extremis Yeboah, che fa coppia con Adorante.