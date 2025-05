Artico, Zamuner, Stefanelli e Giuntoli: incroci Cesena-Juve per l’area tecnica

Se Fabio Artico resterà direttore sportivo del Cesena, è praticamente scontato l’addio di Michele Mignani, se invece il Cesena deciderà di rinunciare ad Artico, al suo posto arriverà quasi certamente uno tra Giorgio Zamuner, che ha appena lasciato Trento (dove lo aveva portato l’attuale dg bianconero Di Taranto), e Stefano Stefanelli. Quest’ultimo è legato alla Juve fino al 2028 ma il suo destino è legato a quello di Giuntoli, caduto in disgrazia dopo questa stagione. Entro la settimana si capirà se Giuntoli e Stefanelli resteranno alla Juventus oppure verranno messi da parte. Così fosse, Stefanelli potrebbe accettare l’eventuale proposta degli Aiello, che lo stimano infinitamente, hanno grande fiducia in lui e sono alla finestra per capire che ne sarà di lui. Visto che l’incontro tra la proprietà del Cesena e Artico si terrà non prima di metà della prossima settimana, a quell’ora si saprà senza dubbio se Stefanelli sarà sul mercato o ancora sotto contratto con la Juventus.