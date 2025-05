In attesa di definire il proprio futuro (alla fine dei play-off si incontrerà con la proprietà) il diesse Fabio Artico in una conferenza stampa ha analizzato la stagione regolare del Cesena. “Eravamo partiti come matricola per lanciare i giovani e creare un gruppo solido per il futuro. È stato un campionato bello e difficile, con tante piazze che hanno investito tanto. Volevamo puntare sui giovani e unire altri ragazzi con esperienza della categoria. L’allenatore ha portato equilibrio, esperienza e metodo. Abbiamo raggiunto l’obiettivo più importante, ovvero la salvezza, più un altro risultato straordinario che è la libertà di sognare. Un risultato bello e gratificante per tutti in una piazza ambiziosa come questa”.