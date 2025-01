Il direttore sportivo del Cesena Fabio Artico ha presentato alla stampa l’ultimo innesto in attacco, Antonino La Gumina: “Un ragazzo che viene a darci una mano davanti. È una punta che completa il pacchetto offensivo e completa le caratteristiche degli altri attaccanti. Sulle cessioni al momento non c’è nulla in via di definizione. Saric e Majer a centrocampo? Sono nomi spendibili, ma prima dobbiamo operare in uscita e vedremo le risorse”.