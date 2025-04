Arriva il Sassuolo e Mignani chiede il massimo al Cesena: “Dobbiamo essere bravi ad adeguarci alla partita e all’avversario”

Dopo il rinvio della sfida di Modena, venerdì sera (ore 20.30) il Cesena è di scena al Manuzzi contro la squadra più forte del campionato. I bianconeri ospitano un Sassuolo che ha già messo al sicuro il ritorno in Serie A dopo una sola stagione tra i cadetti. “Il Sassuolo viene da 11 stagioni consecutive in serie A - ha detto Michele Mignani in conferenza stampa - e ha un allenatore bravissimo che ha già vinto due campionati. Loro potrebbero essere appagati e invece noi dobbiamo ancora raggiungere degli obiettivi”.

Per la gara di domani non sarà convocato Simone Pieraccini: il giovane difensore lamenta un problema muscolare. Per il resto Mignani può scegliere nell’abbondanza: “La squadra sta bene, dobbiamo essere bravi ad adeguarci alla partita e all’avversario. Ha avuto un piccolo risentimento Pieraccini che quindi credo non sarà disponibile. Abbiamo più scelte da poter fare per la formazione iniziale e i campi a partite in corso”.

Il Sassuolo di Fabio Grosso viene da giorni di festa, ma resta indecifrabile soprattutto perché ricco di individualità di primissimo piano: “Il Sassuolo è forte da tutte le parti - riparte Mignani - con una rosa competitiva in ogni posizione in campo. Quando i numeri sono così importanti è difficile andare a trovare dei difetti. Avendo la testa libera, certi giocatori potrebbero essere ancora più determinanti”.