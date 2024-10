Dopo due sconfitte consecutive, il Cesena ha un appuntamento complicato al Manuzzi (sabato, ore 15) contro il Brescia. Così Michele Mignani alla vigilia: “Non si vorrebbe mai interrompere la continuità dei risultati, ma al tempo stesso bisogna fare delle valutazioni. Dobbiamo rimanere lucidi ed equilibrati, non dobbiamo pensare di essere entrati in un momento di difficoltà perché non ci aiuta. I ragazzi li ho visti reagire bene, la sconfitta con la Sampdoria è roboante nei numeri, ma la partita è stata fatta. Parlare troppo di un problema lo ingrandisce, la soluzione migliore sarebbe una vittoria, penso sia la medicina migliore”.