Arrigoni e Bisoli insieme nel Cesena 17 anni fa nei Giovanissimi Nazionali

Al rientro a casa Tommaso Arrigoni (che il Cesena presenta oggi alle 14) ha ritrovato Dimitri Bisoli, già suo compagno nel vivaio del Cesena con i Giovanissimi Nazionali allenati da Andrea Del Bianco. Era la stagione 2008-2009 e il nuovo allenatore della prima squadra era Pierpaolo Bisoli che si era trasferito a Cesena con moglie e figli, tra cui il quattordicenne Dimitri.

«A quell’età - ricorda Del Bianco - è difficile prevedere chi può arrivare in alto, ma, a differenza di tanti altri, nel mio gruppo Tommaso e Dimitri erano i due che più, come atteggiamento, si allenavano da professionisti. Ascoltavano e apprendevano, era una soddisfazione allenarli e sono contento che ce l’abbiano fatta. Dimitri giocava centrale difensivo, attento e con una buona visione di gioco la cui evoluzione in centrocampista è stata quindi naturale. Tommaso era un mediano come me. Con loro il Cesena ha fatto due ottimi acquisti che andranno a migliorare il centrocampo rispetto alla passata stagione. Oggi a 31 anni, con le tecniche di allenamenti mirati e con una corretta alimentazione, un giocatore vive il suo momento migliore».

In quella squadra, che in campionato si classificò al 6° posto nel girone eliminatorio vinto dalla Fiorentina, giocava un altro figlio d’arte, Gianluca Rizzitelli, ma ad approdare in prima squadra (addirittura in Serie A) furono solo Arrigoni, Lolli e Urso. Nella stagione successiva 2009-2010 Arrigoni e Bisoli erano negli Allievi del Cesena.

