Arresto cardiaco mentre gioca a padel: ex allenatore del Cesena in gravi condizioni

L’ex allenatore del Cesena, Andrea Camplone, è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da attacco cardiaco mentre giocava a padel a Montesilvano. Lo riporta l’agenzia Ansa che riferisce che Camplone, 60 anni, si sarebbe improvvisamente accasciato a terra perdendo i sensi. E’ subito scattato l’allarme. Sul posto è intervenuto per primo il medico dell’impianto. Subito dopo l’arrivo di un’ambulanza medicalizzata di Montesilvano e dell’ambulanza “India” di Città Sant’Angelo di Pescara, con i sanitari che hanno proseguito le manovre di rianimazione come previsto dai protocolli sanitari per poi trasportarlo in ospedale dove è stato stabilizzato.

Camplone ha guidato il Cesena per 11 mesi. Subentrò a Massimo Drago il 31 ottobre 2016 all’indomani del ko dei bianconeri a Frosinone, condusse la squadra ad una salvezza serena e gli venne così rinnovato il contratto. Nella stagione 2017-2018 partì male, fu esonerato il 30 settembre 2017 dopo la sconfitta per 5-2 in casa della Pro Vercelli e al suo posto arrivò Fabrizio Castori, che condusse alla salvezza un Cesena che di lì a poco sarebbe però fallito.