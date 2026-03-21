Aquilani dopo il ko di Cesena: “Catanzaro, la sconfitta va accettata, ma non diventiamo presuntuosi”

Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, non ha tante spiegazioni tecniche e tattiche per giustificare la debacle in cui è caduta la sua squadra nel secondo tempo contro il Cesena. Che ha poi visto il suo epilogo nel risultato di 3-1 finale a favore dei romagnoli. “Non so spiegare perché il Catanzaro abbia abbassato così tanto il livello prestazionale dopo aver fatto un buon primo tempo – ha affermato in sala stampa -. Oggi abbiamo avuto anche episodi contro, certo, ma abbiamo abbassato i ritmi. Se col Sudtirol meritavamo il pareggio, oggi è un risultato giusto. C’è stata troppa differenza tra i due tempi”. Con umiltà ha ammesso: “Forse, non siamo ancora quel tipo di squadra di cui si parla: pronta per il salto di qualità. Non dobbiamo essere presuntuosi perché altrimenti rischi di fare brutte figure e non portare a casa il risultato”. Un plauso è andato anche agli avversari: “I cambi del Cesena ci hanno messo in difficoltà. Per esempio, la prestanza fisica di Cerri”.