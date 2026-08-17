Aquilani: “Bravi i giovani del Sassuolo, il mio amico Diamanti potrà fare grandi cose”

Alberto Aquilani alla fine è soddisfatto dopo il 3-0 del suo Sassuolo sul Cesena: “Sì, perchè oggi per vari motivi ho dovuto inserire tanti giovani che hanno dato ottime risposte. Faccio loro i complimenti perché se lo meritano ed hanno dei margini importanti”.

Il tecnico degli emiliani è anche preoccupato in vista dell’Atalanta: “Pinamonti e Thorstvedt ad ora sono giocatori che sono infortunati ed hanno chiesto di essere ceduti. Per questo non ci sono. Dovranno arrivare pedine al loro posto. Che andranno allenate. Ed ormai il tempo stringe con l’inizio del campionato che incombe. Oggi tutti sono andati bene, ma è chiaro che la Serie A è un’altra cosa”.

Poi parla dell’amico Diamanti: “L’avevo perso di vista perché è andato in Australia. Sono sicuro che potrà fare grandi cose perché ha delle idee curiose sul fare calcio che stimolano la conoscenza e la voglia di confrontarsi con lui”.