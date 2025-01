Mirko Antonucci può finalmente liberare la soddisfazione per il suo primo gol a Cesena. Un gol che ha un grande valore nel colpo in casa della Sampdoria: “Sono felice per il in primis per me stesso e poi per la squadra. C'eravamo messi in testa di volere fare la nostra partita in ogni condizione, abbiamo dimostrato di essere una squadra forte in campo e fuori. Dopo il gol ho voluto festeggiare con lo staff e tutti i ragazzi in panchina, è stato un bel momento”.