Antonucci: “Ho voluto fortemente il Cesena” VIDEO

“Io sono venuto qui con tanta voglia di fare, l’unica cosa a cui penso ora è calarmi bene nei meccanismi del gruppo e del mister e a fare un grande campionato poi quello che sarà verrà di conseguenza”. Mirko Antonucci oggi si è presentato a Cesena a coronamento del lungo pressing di Fabio Artico sul mercato: “Ho voluto fortemente il Cesena e non vedo l’ora di cominciare. Ho parlato spesso con Ciofi, con cui ho giocato 9 anni a Roma e che ritrovo con piacere, e naturalmente con il direttore, che è stato convincente fin da subito. Non esiste un Antonucci di Cittadella o un Antonucci di La Spezia: spesso a fare la differenza sono contorno, gruppo e ambiente e a Cesena c’è tutto per esprimersi al meglio”