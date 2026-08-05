Antonini: «Ho inviato una lettera di intenti per acquistare il Cesena». Il club bianconero: «Non è in corso alcuna trattativa»

Con una nota pubblica sul proprio sito internet, il Cesena Fc ha di fatto voluto rispondere a Valerio Antonini, attuale proprietario del Trapani (Serie D) ed ex proprietario del Trapani Sharks di basket. In un’intervista pubblicata nella notte su Tuttomercatoweb, Antonini ha dichiarato: “Il Cesena mi piace molto, posso confessare che abbiamo avanzato una lettera di intenti ufficiale. Non spetta a me dire sì o no ma alla proprietà attuale. Se la trattativa non dovesse andare bene avrei già un’alternativa. Cesena però mi piace tanto, è una società storica, mi piacerebbe molto. Ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo il mare”.

Questa la nota ufficiale del Cesena: “In relazione alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore su alcuni organi di stampa, Cesena Fc ritiene doveroso, per correttezza verso i propri tifosi e l’opinione pubblica, fornire un chiarimento ufficiale. Non è in corso alcuna trattativa relativa alla cessione del club o di quote societarie. Eventuali manifestazioni di interesse pervenute da terzi, in assenza di qualsivoglia valutazione o riscontro da parte della proprietà, non possono in alcun modo essere interpretate come l’avvio di una trattativa. La proprietà del Cesena Fc conferma il proprio pieno e totale coinvolgimento nel percorso di crescita e sviluppo del club bianconero e resta concentrata, con la consueta serietà e fiducia, sul lavoro quotidiano al servizio del società, della città e di tutta la comunità bianconera”.

Antonini e lo sport a Trapani

Imprenditore nel settore del grano e del caffè, introdotto dall’amico Diego Armando Maradona nei mercati sudamericani (in Venezuela, ma anche a Cuba), romano e laziale, legato a Lotito, Antonini a Trapani è stato per anni proprietario della squadra di calcio e poi di quella di basket. Il Trapani calcio, preso tra i dilettanti, lo ha dapprima fatto volare in Serie C ma ora lo ha riportato di nuovo in Serie D, arrivando nella stagione 2025-2026 ultimo nel Girone C anche a causa di 25 punti di penalizzazione, inflitte a causa di ripetute violazioni di natura amministrativa. Contemporaneamente, Antonini è diventato anche proprietario di un club cestistico. Nel 2022 ha acquistato il titolo sportivo di A2 della società Stella Azzurra Roma e lo ha trasferito a Trapani. Sono così nati gli Sharks (gli squali, animale di riferimento di Valerio Antonini), che ha trascinato in Serie A e poi, nella primavera 2025, fino alle semifinali scudetto. In questa stagione, Trapani è partito con una penalizzazione di 4 punti in classifica per illeciti amministrativi. Penalizzazione aumentata il 24 novembre di un ulteriore punto per inadempienze con l’Agenzia delle Entrate. Una sentenza che ha causato il blocco del mercato ma soprattutto le dimissioni del tecnico Repesa e l’addio del capitano Alibegovic. Di lì è stato l’inizio della fine, con figuracce in Italia e in Europa, fino all’esclusione dal campionato italiano decretata il 12 gennaio 2026 per “palese alterazione della uguaglianza competitiva”.

Per questi e altri motivi, il Cesena Fc non ha risposto alla lettera di intenti, mettendo un oceano, non solo un mare, tra sé e Valerio Antonini.