Anno 1975, quando la “Giornata dell’Amicizia” finì con gli scontri tra tifosi del Cesena e del Verona

Il 21 dicembre 1975 si celebrò la “Giornata dell’Amicizia” tra i tifosi, una manifestazione organizzata in tutti gli stadi d’Italia dalla Fissc alla quale era associato il Centro Coordinamento Club Cesena. Anche alla Fiorita, quindi, quella era una giornata in cui celebrare l’amicizia. Però quella domenica si giocava Cesena-Verona... Nel prepartita ci fu il giro di campo con i bandieroni delle due tifoserie, ma non delle Brigate Bianconere che pure erano affiliate al Coordinamento ma erano animate da vecchi rancori nei confronti dei veronesi. Gli appelli all’amicizia caddero nel vuoto e inutile fu persino il cordone che, a fine partita, gli uomini del servizio del Coordinamento fecero attorno ai tifosi ospiti, prima di venire travolti dalla carica degli ultras bianconeri, mentre dal pullman dei veronesi partiva un colpo da una pistola lanciarazzi che centrò un bambino cesenate. In seguito ai fatti di quella giornata di “amicizia” le Brigate furono radiate dal Coordinamento.