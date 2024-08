L’allenatore del Padova Matteo Andreoletti a fine gara ammette. “Dispiace per la sconfitta, abbiamo sofferto commettendo qualche ingenuità. Però in generale siamo stati bravi a concedere il giusto a un avversario di grande qualità. Peccato per il gol del 3-1, mi sarebbe piaciuto mantenere il 2-1 e giocarcela fino alla fine. Però la squadra mi ha soddisfatto. La difesa? Certi errori sono mia responsabilità: in queste settimane abbiamo lavorato soprattutto sul possesso palla e dobbiamo crescere”.