Andreoletti festeggia: “Padova, un punto bellissimo contro un Cesena con tanta qualità” VIDEO

Sorridente e disteso per il pareggio agguantato all’ultimo l’allenatore del Padova Matteo Andreoletti. Tanto da scherzare, persino, sull’autore del gol patavino. “Non ho capito nemmeno io chi abbia segnato tra Varas e Crisetig (ride, ndr). I ragazzi ne stavano ancora discutendo in spogliatoio, se lo ruberanno l’uno con l’altro. Ma ci interessa poco nell’esito della partita. Raccogliere un pareggio – che ritengo giusto – contro un avversario forte, organizzato e forse tra i più belli visti all’Euganeo è molto importante. Il Cesena è una squadra con qualità enormi. Non dico a tratti quasi “ingiocabile”, ma poco ci manca. Quindi, questo punto vale quanto una vittoria. Anche oggi, come con tutti, siamo rimasti in partita fino alla fine e quando sei sul pezzo l’occasione arriva. E questo è merito del grande spirito che i miei giocatori sono capaci di mettere in campo in qualsiasi partita. È un gruppo bellissimo”.