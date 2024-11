Andrea Ciofi giura fedeltà a vita al Cesena: accordo fino al 2029. L’obiettivo è raggiungere il podio dei più presenti in bianconero

Da quando il Cesena è tornato in Serie B, nel lungo elenco di debuttanti ce n’è solo uno che al momento ha fatto percorso netto senza saltare neanche una partita di campionato: Andrea Ciofi. Nelle prime 14 giornate è sempre sceso in campo: due volte alzandosi dalla panchina all’intervallo (contro la Carrarese e a Palermo) e 12 volte giocando dal primo minuto, le ultime 8 consecutive da Cesena-Mantova del 29 settembre a Cesena-Reggiana di sabato, durante le quali ha saltato solo gli ultimi 21 minuti del match di Cittadella. Negli ultimi due mesi, insomma, Ciofi è diventato un titolarissimo, dimostrando di essere a suo agio e soprattutto competitivo anche in un campionato in cui non aveva mai giocato. Il suo allenatore è stato il primo ad accorgersene ma non l’unico: la società ha infatti scelto di continuare a dare fiducia a Ciofi.

E’ qui la firma

L’accordo è stato trovato su tutta la linea, a gennaio arriverà la firma e il nuovo contratto sarà depositato: il difensore centrale di Roma, ormai cesenate d’adozione, si legherà al Cavalluccio per altri 4 anni, fino al 30 giugno 2029 per un matrimonio destinato ad entrare nella storia del club. Dovesse rispettare l’intera durata del contratto, Ciofi potrebbe lasciare il Cesena all’età di 30 anni dopo esserci arrivato poco più che maggiorenne, in Primavera, nel gennaio 2018. Un rapporto lunghissimo, come ormai non se ne vedono più nel calcio professionistico, e che permetterebbe al numero 15 del Cavalluccio di scalare ulteriormente una speciale classifica e di abbattere un record probabilmente irraggiungibile a queste latitudini.

Alle spalle di Cecca e...