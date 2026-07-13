Andrea Ciofi è molto più di una bandiera del Cesena: «Mi godo il viaggio, sogno un gol»

Dalla rinascita post fallimento ad oggidì, c’è una sola certezza nello spogliatoio del Cesena e sul campo di Villa Silvia: Andrea Ciofi. Quella iniziata ieri è la sua nona stagione consecutiva in prima squadra. Più fedeli del difensore centrale romano, nella storia del Cavalluccio, solo due cesenati doc come Giampiero Ceccarelli (19 campionati consecutivi con addosso la maglia del Cesena, l’unica da lui indossata in carriera) e Gianluca Leoni (13 stagioni consecutive). Al termine del campionato che prenderà il via venerdì 21 agosto, Ciofi potrebbe salire anche su un altro podio: quelli dei calciatori che hanno giocato più partite ufficiali con la maglia del Cesena. L’attuale capitano è al 6° posto con 272 presenze. A separarlo dal podio ci sono Giancarlo Oddi a 289, quindi il già citato Gianluca Leoni a 297 e Beppe De Feudis (che è stato anche suo capitano) a 303. «Devo dire - commenta Ciofi prima di salire sul pullman diretto ad Acquapartita - che dopo il raggiungimento della Serie B, che era il mio vero obiettivo, ho dato meno peso a quelli che sono i miei numeri. Ora voglio godermi il viaggio con questa maglia e per questa città che ormai considero mia. Ecco, se c’è qualcosa, a livello personale a cui tengo, è il primo gol in Serie B: quello mi manca».