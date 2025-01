Arriva “Amarildo - Un podcast sul Cesena”: prima puntata in onda giovedì 16 gennaio alle 12.30.

Amarildo è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Trenta minuti di puntata una volta alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera del ritorno in Serie B. Uno scorcio che parte dalla partita appena giocata e arriva al turno successivo, provando a calare le parate di Klinsmann e i gol di Shpendi dentro questo nuovo linguaggio comunicativo, tratto fondante della narrazione sportiva italiana e non solo.

Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta, ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il centravanti verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo sarà online ogni giovedì alle 12.30 su Spotify e YouTube. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo Instagram @amarildopodcast. Il canale YouTube si trova all’indirizzo: www.youtube.com/@AmarildoUnPodcastSulCesena.

Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.