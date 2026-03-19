Amarildo | Se la faccia del Cesena rimane questa, rischia di retrocedere PODCAST

Duramente provato dall’imbarazzante partita del Cesena a Mantova, nel giorno dell’atteso debutto di Ashley Cole, Amarildo prova a distribuire le colpe di una disfatta partita da lontano. Sul banco degli imputati salgono tutti, in quest’ordine: la proprietà, che ha sbagliato completamente tempi e modi, lo stesso allenatore, che ha esagerato con cambi di modulo e cambi di ruolo, e infine i giocatori, inermi e senza orgoglio davanti alla mattanza. Il frastornato Cole avrebbe certamente bisogno di tempo, ma il tempo non c’è perché sabato al Manuzzi arriva il lanciatissimo (e riposatissimo) Catanzaro: quale Cesena vedremo? La speranza è che possa assomigliare a quello ammirato contro il Frosinone, altrimenti saranno dolori. Per la prima volta anche in classifica.