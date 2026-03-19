Amarildo | Se la faccia del Cesena rimane questa, rischia di retrocedere PODCAST

Duramente provato dall’imbarazzante partita del Cesena a Mantova , nel giorno dell’atteso debutto di Ashley Cole , Amarildo prova a distribuire le colpe di una disfatta partita da lontano. Sul banco degli imputati salgono tutti, in quest’ordine: la proprietà, che ha sbagliato completamente tempi e modi, lo stesso allenatore, che ha esagerato con cambi di modulo e cambi di ruolo, e infine i giocatori, inermi e senza orgoglio davanti alla mattanza. Il frastornato Cole avrebbe certamente bisogno di tempo, ma il tempo non c’è perché sabato al Manuzzi arriva il lanciatissimo (e riposatissimo) Catanzaro: quale Cesena vedremo? La speranza è che possa assomigliare a quello ammirato contro il Frosinone, altrimenti saranno dolori. Per la prima volta anche in classifica.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.