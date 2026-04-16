Amarildo | Qualcuno si diverte ancora a guardare il Cesena? PODCAST

Play-off sì o play-off no? Un disorientato Amarildo fatica a rispondere con lucidità dopo l’ennesima partita in fotocopia del Cesena, che prende 2 tiri e 2 gol a Castellammare in un pomeriggio dove rimbombano altre domande sul momentaccio del Cavalluccio e altri dubbi sul lavoro di Cole. L’uomo in più di Francesco Zani è (provocatoriamente) il baby Papa Wade, al secondo gettone di fila. Due sono anche le panchine consecutive di Matteo Francesconi, da titolarissimo a invisibile, come fa notare Francesco Gualdi in the box. Verso la proibitiva trasferta di Palermo, che ci presenta Luca Alberto Montanari, cambierà qualcosa nelle rotazioni di Cole e nel l’atteggiamento del Cesena?