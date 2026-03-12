Amarildo | Oltre il vicolo cieco del Cesena non si vede nulla PODCAST

Il primo 0-0 della stagione non ha di certo rinfrancato Amarildo , che ancora sbadiglia dopo la prima gara della stagione senza tiri di un Cesena prigioniero del momento e soprattutto della paura. Un dato? La partita di Cristian Shpendi , analizzata da Francesco Gualdi inthebox: nessuna conclusione e ben 5 falli commessi per il miglior centravanti bianconero. Se davanti (e in sala stampa) il Cesena ha fatto scena muta, dalla fase difensiva è arrivato qualche segnale, anche grazie all’ottima prova di Matteo Piacentini , uomo in più di Francesco Zani. Nel frattempo, all’orizzonte, si staglia la sagoma di Jack Caló , la guida di un Frosinone raccontato da Luca Alberto Montanari e contro cui Mignani si giocherà nuovamente la panchina.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.