Amarildo | Oltre il vicolo cieco del Cesena non si vede nulla PODCAST

Il primo 0-0 della stagione non ha di certo rinfrancato Amarildo, che ancora sbadiglia dopo la prima gara della stagione senza tiri di un Cesena prigioniero del momento e soprattutto della paura. Un dato? La partita di Cristian Shpendi, analizzata da Francesco Gualdi inthebox: nessuna conclusione e ben 5 falli commessi per il miglior centravanti bianconero. Se davanti (e in sala stampa) il Cesena ha fatto scena muta, dalla fase difensiva è arrivato qualche segnale, anche grazie all’ottima prova di Matteo Piacentini, uomo in più di Francesco Zani. Nel frattempo, all’orizzonte, si staglia la sagoma di Jack Caló, la guida di un Frosinone raccontato da Luca Alberto Montanari e contro cui Mignani si giocherà nuovamente la panchina.