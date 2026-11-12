Amarildo | La classifica del Cesena è un quadro di Van Gogh, ora abbassate la musica allo stadio PODCAST

La zuccata di Gelli a meno di 10’ dalla fine di Cesena-Catanzaro ha permesso al Cavalluccio di battere i calabresi, conquistare 7 punti in 3 partite e presentarsi alla sosta con un discreto bottino. Il protagonista di giornata è senza dubbio Jacopo Gelli, il cui cognome richiamerà pure venerabili maestri di altri tempi, ma intanto si candida come miglior rinforzo della campagna acquisti del Cesena: è lui il protagonista dell’ex voto di Francesco Zani. Amarildo si tiene stretti i tre punti, ma attorno c’è ancora tanto che non convince: gli esterni d’attacco non ingranano, a centrocampo Bohinen ha lanciato qualche segnale incoraggiante ma poi si è fatto male, il gioco latita pericolosamente. Di buono c’è la vittoria, il primo clean sheet stagionale e un gruppo che continua a crederci e che al Manuzzi non ha ancora perso: 10 è il numero scelto da Luca Alberto Montanari, ovvero i punti conquistati proprio in casa, dove Diamanti vanta la striscia più lunga di imbattibilità interna a inizio stagione. Chiusura con il Caffè Borghetti di Francesco Gualdi: troppa musica negli stadi che genera troppi silenzi di chi - i tifosi - dovrebbe cantare. Non stiamo forse passando il segno?