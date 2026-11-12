Amarildo | La classifica del Cesena è un quadro di Van Gogh, ora abbassate la musica allo stadio PODCAST

La zuccata di Gelli a meno di 10’ dalla fine di Cesena-Catanzaro ha permesso al Cavalluccio di battere i calabresi, conquistare 7 punti in 3 partite e presentarsi alla sosta con un discreto bottino. Il protagonista di giornata è senza dubbio Jacopo Gelli , il cui cognome richiamerà pure venerabili maestri di altri tempi, ma intanto si candida come miglior rinforzo della campagna acquisti del Cesena: è lui il protagonista dell’ex voto di Francesco Zani. Amarildo si tiene stretti i tre punti, ma attorno c’è ancora tanto che non convince: gli esterni d’attacco non ingranano, a centrocampo Bohinen ha lanciato qualche segnale incoraggiante ma poi si è fatto male, il gioco latita pericolosamente. Di buono c’è la vittoria, il primo clean sheet stagionale e un gruppo che continua a crederci e che al Manuzzi non ha ancora perso: 10 è il numero scelto da Luca Alberto Montanari, ovvero i punti conquistati proprio in casa, dove Diamanti vanta la striscia più lunga di imbattibilità interna a inizio stagione. Chiusura con il Caffè Borghetti di Francesco Gualdi: troppa musica negli stadi che genera troppi silenzi di chi - i tifosi - dovrebbe cantare. Non stiamo forse passando il segno?

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.