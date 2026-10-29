Amarildo | Il Cesena vince e deve rispondere a qualche domanda PODCAST

Dopo il tremendo ko di Modena , il Cesena rialza la testa e lo fa ringraziando la famiglia Shpendi : Cristian segna un gol fantastico e Stiven prima fa autogol e poi si fa espellere. I gemelli diversi firmano il successo dei bianconeri sull’Empoli, ma le preoccupazioni non sono certo finite, nonostante i tre punti. Amarildo si interroga su un quesito fondamentale: questa squadra ha le qualità necessarie per salvarsi? Puntata tonda (la numero 60) in cui si mettono da parte le rubriche e si va a ruota libera sui tanti temi che caratterizzano il presente del Cavalluccio. Siano è un portiere affidabile? Druiventak può stare a questi livelli? Diamanti come può contribuire e andare oltre i limiti della squadra? Tante domande e poco tempo, perché all’orizzonte si staglia una nuova difficile trasferta, in casa del Sudtirol.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.