Amarildo | Il Cesena vince e deve rispondere a qualche domanda PODCAST

Dopo il tremendo ko di Modena, il Cesena rialza la testa e lo fa ringraziando la famiglia Shpendi: Cristian segna un gol fantastico e Stiven prima fa autogol e poi si fa espellere. I gemelli diversi firmano il successo dei bianconeri sull’Empoli, ma le preoccupazioni non sono certo finite, nonostante i tre punti. Amarildo si interroga su un quesito fondamentale: questa squadra ha le qualità necessarie per salvarsi? Puntata tonda (la numero 60) in cui si mettono da parte le rubriche e si va a ruota libera sui tanti temi che caratterizzano il presente del Cavalluccio. Siano è un portiere affidabile? Druiventak può stare a questi livelli? Diamanti come può contribuire e andare oltre i limiti della squadra? Tante domande e poco tempo, perché all’orizzonte si staglia una nuova difficile trasferta, in casa del Sudtirol.