Amarildo | Il Cesena va in trasferta, per i suoi tifosi invece viaggiare è sempre più dura PODCAST

Alino Diamanti ha ammesso di aver “fatto le guerre puniche” per tenersi Cristian Shpendi in questa sessione di mercato, e a vedere il ruolino di marcia del numero 9 bianconero ha fatto sicuramente bene. Amarildo si interroga però su quale guerra punica sia stata combattuta (quella di Scipione e Annibale? Quella di Catone? Chi lo sa) e soprattutto su come il Cesena possa trovare la via del gol con altri giocatori che non siano Shpendi. Nel frattempo, Francesco Zani concentra il suo ex voto su Gianluca Frabotta : in grande difficoltà fisica nelle ultime giornate, ma con tutta l’aria di essere uno degli imprescindibili di questo Cesena quando tornerà in condizione. Il numero della settimana di Luca Alberto Montanari è questa volta un decimale: 0.46, rapporto gol per ogni tiro nello specchio, e simbolo di un Cesena che sembra aver trovato finalmente il cinismo sotto porta. Infine, Francesco Gualdi prende un Caffè Borghetti in compagnia del grande Cristiano Lucarelli, che la settimana scorsa aveva criticato la gestione delle trasferte: dalla serie A alla Prima categoria, si riuscirà prima o poi a far andare i tifosi allo stadio?

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.