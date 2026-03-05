Amarildo | Il Cesena sembra i Pooh, un mondo di uomini soli PODCAST

Omaggiando i Pooh nella settimana post Sanremo, Amarildo parla dei tanti uomini soli che stanno portando il Cesena alla deriva. Sono soli i proprietari, su due oceani diversi. Sono soli i dirigenti: Fusco e Di Taranto che non sanno se resteranno, Agostini che si vede poco. È solo, anzi solissimo, Michele Mignani: scaricato dalla piazza, isolato da un silenzio stampa societario che gli garantisce la panchina a Modena ma poi, chissà. Nel frattempo, allo scialbo pareggio di Empoli è seguita la devastante sconfitta interna contro il Monza: abbastanza per far scattare l’allarme rosso.