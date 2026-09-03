Amarildo | Il Cesena nel segno del 9: il numero di Shpendi e il numero dei prestiti PODCAST

Si chiude un interminabile mercato estivo e con esso anche la telenovela Shpendi: il gemello resterà in bianconero nonostante un tira e molla con la Cremonese. Amarildo riflette: con il cuore c’è da festeggiare, con la testa (e il portafoglio?) forse la cessione di Shpendi aveva senso. È proprio il protagonista delle trattative, il ds Andrea Mancini, a ricevere l’ex voto di Francesco Zani: sufficienza per lui, ma seguirà dibattito. Il numero della settimana di Lupo Alberto Montanari è il 9: non quello di Cristian, ma quello delle operazioni in prestito fatte dal Cesena, a rimarcare la precarietà generale del Cavalluccio. Infine, Francesco Gualdi prende un Caffè Borghetti sciorinando i migliori commenti dei tifosi alle peripezie di mercato. Ricreazione finita: domenica arriva il Mantova del non amatissimo ex Modesto.