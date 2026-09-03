Amarildo | Il Cesena nel segno del 9: il numero di Shpendi e il numero dei prestiti PODCAST

Si chiude un interminabile mercato estivo e con esso anche la telenovela Shpendi : il gemello resterà in bianconero nonostante un tira e molla con la Cremonese . Amarildo riflette: con il cuore c’è da festeggiare, con la testa (e il portafoglio?) forse la cessione di Shpendi aveva senso. È proprio il protagonista delle trattative, il ds Andrea Mancini , a ricevere l’ex voto di Francesco Zani: sufficienza per lui, ma seguirà dibattito. Il numero della settimana di Lupo Alberto Montanari è il 9: non quello di Cristian, ma quello delle operazioni in prestito fatte dal Cesena, a rimarcare la precarietà generale del Cavalluccio. Infine, Francesco Gualdi prende un Caffè Borghetti sciorinando i migliori commenti dei tifosi alle peripezie di mercato. Ricreazione finita: domenica arriva il Mantova del non amatissimo ex Modesto.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.