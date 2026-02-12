Amarildo | Il Cesena, il mistero Tommy Arrigoni e la scintilla Albertone Cerri PODCAST

L’illusione e la delusione. Dagli effetti balsamici del successo del Cesena contro il Pescara, nella testa di Amarildo si passa allo sconforto per la pessima partita di Chiavari, dove non ha funzionato (quasi) nulla, dagli infortuni del portiere a quelli delle punte, senza dimenticare alcune discutibili scelte di Mignani. A questo proposito, Francesco Gualdi mette il minutaggio di Tommaso Arrigoni in the box, chiedendosi come sia possibile che il figliol prodigo non scenda mai in campo, mentre l’uomo in più di Francesco Zani è Alberto Cerri, a segno a Chiavari dopo aver asportato la clavicola di Letizia contro il Pescara. In periodo di Giochi Invernali, anche il Cesena ha il suo Albertone nazionale, che guiderà l’attacco contro un Venezia considerato da tutti, compreso Lupo Alberto Montanari, la migliore squadra della B.