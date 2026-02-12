Amarildo | Il Cesena, il mistero Tommy Arrigoni e la scintilla Albertone Cerri PODCAST

L’illusione e la delusione. Dagli effetti balsamici del successo del Cesena contro il Pescara, nella testa di Amarildo si passa allo sconforto per la pessima partita di Chiavari, dove non ha funzionato (quasi) nulla, dagli infortuni del portiere a quelli delle punte, senza dimenticare alcune discutibili scelte di Mignani . A questo proposito, Francesco Gualdi mette il minutaggio di Tommaso Arrigoni in the box, chiedendosi come sia possibile che il figliol prodigo non scenda mai in campo, mentre l’uomo in più di Francesco Zani è Alberto Cerri , a segno a Chiavari dopo aver asportato la clavicola di Letizia contro il Pescara. In periodo di Giochi Invernali, anche il Cesena ha il suo Albertone nazionale, che guiderà l’attacco contro un Venezia considerato da tutti, compreso Lupo Alberto Montanari, la migliore squadra della B.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.