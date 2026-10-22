Amarildo | Il Cesena ha sperimentato il “metodo Orsato” a targhe alterne PODCAST

Raggiunto nuovamente sul più bello e impossibilitato, da ormai due mesi, a festeggiare una vittoria, Amarildo si interroga sul tema del momento: per quale motivo, dopo un’ora di gioco, il Cesena cala praticamente sempre? È un problema di tenuta mentale, atletica, tecnica o “di manico”? In attesa di trovare una risposta, largo all’ex voto di Francesco Zani, che premia Antonio Fiori con un 6.5: l’esterno bianconero spreca sempre troppo, ma è al momento l’unica alternativa in zona-gol a Shpendi. Luca Alberto Montanari, nella scelta del suo numero della settimana, tira in ballo proprio l’ex mantovano e il gemello: 2 sono i marcatori stagionali del Cesena, ovvero la squadra che tra i professionisti manda in gol meno uomini. Servono alternative, altrimenti sarà dura vincere le prossime partite. Infine, nel Caffè Borghetti servito da Francesco Gualdi c’è spazio per il “metodo Orsato”: Perenzoni l’ha applicato a targhe alterne contro l’Avellino, ma siamo sicuri che sia la soluzione giusta?