Amarildo | Il Cesena ha sperimentato il “metodo Orsato” a targhe alterne PODCAST

Raggiunto nuovamente sul più bello e impossibilitato, da ormai due mesi, a festeggiare una vittoria, Amarildo si interroga sul tema del momento: per quale motivo, dopo un’ora di gioco, il Cesena cala praticamente sempre? È un problema di tenuta mentale, atletica, tecnica o “di manico”? In attesa di trovare una risposta, largo all’ex voto di Francesco Zani , che premia Antonio Fiori con un 6.5: l’esterno bianconero spreca sempre troppo, ma è al momento l’unica alternativa in zona-gol a Shpendi. Luca Alberto Montanari , nella scelta del suo numero della settimana, tira in ballo proprio l’ex mantovano e il gemello: 2 sono i marcatori stagionali del Cesena, ovvero la squadra che tra i professionisti manda in gol meno uomini. Servono alternative, altrimenti sarà dura vincere le prossime partite. Infine, nel Caffè Borghetti servito da Francesco Gualdi c’è spazio per il “metodo Orsato”: Perenzoni l’ha applicato a targhe alterne contro l’Avellino, ma siamo sicuri che sia la soluzione giusta?

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.