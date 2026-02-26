Amarildo | Il Cesena e le grandi domande verso l’ultima chiamata di Empoli PODCAST

Dopo il romanzo drammatico della sconfitta interna 2-3 contro un derelitto Spezia , Amarildo si affida solo a un quesito, la domanda delle domande per la Romagna bianconera: è stato giusto confermare Mignani o andava esonerato ? Luca Alberto Montanari, Francesco Gualdi e Francesco Zani analizzano il momento horror del Cesena che ha messo in fila la settima sconfitta in nove partite. Cosa è successo alla squadra strabiliante del girone d’andata? Il (non) mercato di gennaio ha sfiduciato Mignani facendo perdere allo spogliatoio tutte le certezze? E ancora, il momento nero di Klinsmann e una fase difensiva che non riesce a dare stabilità a una squadra che sabato pomeriggio va a Empoli per una partita che assomiglia molto a un’ultima chiamata.

