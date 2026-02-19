Amarildo | Il Cesena e la pausa di Klinsmann, aspettando il vero Bisoli PODCAST

Ancora boccheggiante dopo i disastri di Chiavari, il Cesena ha incassato una sconfitta ancora più pesante nel punteggio, anche se contro il Venezia non è tutto da buttare. Amarildo continua a non gradire il ripetersi di alcuni gravi errori e continua a non comprendere alcune scelte dell’allenatore, mai così in difficoltà ma anche poco aiutato a gennaio dalla società. Francesco Gualdi analizza in the box alcuni numeri di Dimitri Bisoli e chiede di ripristinare l’assetto migliore possibile con Francesconi e Berti al fianco di Castagnetti, mentre Francesco Zani prova a fare luce sul momento meno brillante del solito di Klinsmann , uomo in più di una settimana che porta alla delicatissima sfida di sabato con lo Spezia, contro cui ci sono alcuni tabù da sfatare, come ci ricorda Luca Alberto Montanari.

