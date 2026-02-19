Amarildo | Il Cesena e la pausa di Klinsmann, aspettando il vero Bisoli PODCAST

Ancora boccheggiante dopo i disastri di Chiavari, il Cesena ha incassato una sconfitta ancora più pesante nel punteggio, anche se contro il Venezia non è tutto da buttare. Amarildo continua a non gradire il ripetersi di alcuni gravi errori e continua a non comprendere alcune scelte dell’allenatore, mai così in difficoltà ma anche poco aiutato a gennaio dalla società. Francesco Gualdi analizza in the box alcuni numeri di Dimitri Bisoli e chiede di ripristinare l’assetto migliore possibile con Francesconi e Berti al fianco di Castagnetti, mentre Francesco Zani prova a fare luce sul momento meno brillante del solito di Klinsmann, uomo in più di una settimana che porta alla delicatissima sfida di sabato con lo Spezia, contro cui ci sono alcuni tabù da sfatare, come ci ricorda Luca Alberto Montanari.