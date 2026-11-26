Amarildo si stropiccia gli occhi dopo le vittorie in casa dell’Hellas e, soprattutto, contro l’Ascoli. Fanno 21 punti, piani alti della classifica, e soprattutto mettono in mostra un Cristian Shpendi che è senza timore di smentite il miglior giocatore del campionato. Il gemello ha veramente l’X Factor, anzi il Cris Factor, e la sua tripletta ai marchigiani è di stordente bellezza. Riuscirà il Cesena a tenerlo stretto almeno fino a giugno? Nel frattempo, c’è da applaudire una squadra che ha identità, voglia e pure ottime idee calcistiche. Il lavoro di Diamanti sta pagando: prima di tutto valorizzando i punti fermi della squadra (tra cui spicca un eccellente Pagano), rilanciando chi era ai margini (Francesconi) e poi inserendo piano piano le sorprese di queste ultime settimane, Caprini e Dalla Vecchia su tutti.