Amarildo si stropiccia gli occhi dopo le vittorie in casa dell’Hellas e, soprattutto, contro l’Ascoli. Fanno 21 punti, piani alti della classifica, e soprattutto mettono in mostra un Cristian Shpendi che è senza timore di smentite il miglior giocatore del campionato. Il gemello ha veramente l’X Factor, anzi il Cris Factor, e la sua tripletta ai marchigiani è di stordente bellezza. Riuscirà il Cesena a tenerlo stretto almeno fino a giugno? Nel frattempo, c’è da applaudire una squadra che ha identità, voglia e pure ottime idee calcistiche. Il lavoro di Diamanti sta pagando: prima di tutto valorizzando i punti fermi della squadra (tra cui spicca un eccellente Pagano), rilanciando chi era ai margini (Francesconi) e poi inserendo piano piano le sorprese di queste ultime settimane, Caprini e Dalla Vecchia su tutti.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.