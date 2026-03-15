Amarildo | Il Cesena e Ashley Cole nei distinti, il paziente inglese PODCAST

Un pomeriggio di ordinaria follia al Manuzzi. Sul campo, i bianconeri pareggiano 2-2 contro il Frosinone al termine di una gara gagliarda. In panchina finisce l’avventura di Michele Mignani, silurato dalla proprietà americana contro il parere di squadra e direzione sportiva. Sugli spalti, precisamente nei distinti dove osservava la partita in incognito, si scaldava Ashley Cole: leggenda da calciatore ma senza alcuna esperienza da allenatore. Sarà lui il prossimo tecnico del Cesena: all’inglese viene chiesto di condurre la nave in porto e di rianimare il paziente Cavalluccio dopo due mesi di agonia. Poteva Amarildo esimersi dall’edizione straordinaria? No, e infatti eccoci qua eccezionalmente di domenica.