Amarildo | Il Cesena e Ashley Cole nei distinti, il paziente inglese PODCAST

Un pomeriggio di ordinaria follia al Manuzzi . Sul campo, i bianconeri pareggiano 2-2 contro il Frosinone al termine di una gara gagliarda. In panchina finisce l’avventura di Michele Mignani , silurato dalla proprietà americana contro il parere di squadra e direzione sportiva. Sugli spalti, precisamente nei distinti dove osservava la partita in incognito, si scaldava Ashley Cole: leggenda da calciatore ma senza alcuna esperienza da allenatore. Sarà lui il prossimo tecnico del Cesena : all’inglese viene chiesto di condurre la nave in porto e di rianimare il paziente Cavalluccio dopo due mesi di agonia. Poteva Amarildo esimersi dall’ edizione straordinaria? No, e infatti eccoci qua eccezionalmente di domenica.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.