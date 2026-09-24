Amarildo | Il Cesena di Magdeburgo esiste ancora? PODCAST

Dopo aver accarezzato per l’ennesima volta una vittoria che alla fine è evaporata sul più bello, Amarildo si prepara alla lunga sosta con ancora negli occhi il gol fallito da Fiori a porta vuota, ma anche con la sesta preziosa gemma di Cristian Shpendi , che merita un approfondimento: Bisoli per Shpendi è ormai la versione in salsa bianconera di Stockton to Malone , una delle connessioni più celebri nella storia dello sport, in questo caso americano, con uno che passa all’altro che poi realizza. Ed è proprio il figlio d’arte a trovare spazio nell’ex voto di Francesco Zani , mentre il numero della settimana di Luca Alberto Montanari è 226, ovvero i minuti in cui il Cesena è stato in vantaggio nelle prime 5 giornate di campionato, riuscendo però a vincere solo una volta. L’ultimo Caffè Borghetti di Francesco Gualdi prima della pausa è dedicato all’anniversario di Magdeburgo e a una riflessione sul passato e sulle bandiere che ci stanno lasciando, ma anche sull’identità del Cavalluccio: il Cesena di oggi ha ancora lo stesso senso di appartenenza di 50 anni fa? In attesa del campionato e del prossimo episodio, avete tre settimane per rispondere.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.