Amarildo | Il Cesena che scopre D’Andrea, il Geolier di Villa Silvia PODCAST

In attesa di festeggiare una vittoria anche in casa, Amarildo applaude lo spirito del Cesena e del suo allenatore, che ci ha messo le mani anche contro il Mantova cavalcando lo stadio e cambiando nuovamente modulo in corsa. Dal cilindro di Diamanti è uscito un protagonista inatteso, al secolo D’Andrea Luca, come ama presentarsi in pubblico: è proprio il Geolier di Villa Silvia a guadagnare l’ex voto di Francesco Zani letteralmente folgorato dall’ingresso in campo dell’ex Sassuolo, accolto come un Mendicino qualunque ma già utile alla causa. Francesco Gualdi, invece, dedica un Caffè Borghetti a Francesco Modesto e a tutti gli allenatori “gasperiniani”, spesso protetti dall’aura di un’etichetta pesante che a volte non trova riscontri sul campo. Infine, il numero scelto da Luca Alberto Montanari è il 139, come le gare ufficiali giocate con la maglia del Cesena da Tommaso Berti, il grande ex di sabato contro la Cremonese, che sarà applaudito da tutto lo stadio