Amarildo | Il Cesena che scopre D’Andrea, il Geolier di Villa Silvia PODCAST

In attesa di festeggiare una vittoria anche in casa, Amarildo applaude lo spirito del Cesena e del suo allenatore, che ci ha messo le mani anche contro il Mantova cavalcando lo stadio e cambiando nuovamente modulo in corsa. Dal cilindro di Diamanti è uscito un protagonista inatteso, al secolo D’Andrea Luca , come ama presentarsi in pubblico: è proprio il Geolier di Villa Silvia a guadagnare l’ex voto di Francesco Zani letteralmente folgorato dall’ingresso in campo dell’ex Sassuolo, accolto come un Mendicino qualunque ma già utile alla causa. Francesco Gualdi, invece, dedica un Caffè Borghetti a Francesco Modesto e a tutti gli allenatori “gasperiniani”, spesso protetti dall’aura di un’etichetta pesante che a volte non trova riscontri sul campo. Infine, il numero scelto da Luca Alberto Montanari è il 139, come le gare ufficiali giocate con la maglia del Cesena da Tommaso Berti , il grande ex di sabato contro la Cremonese, che sarà applaudito da tutto lo stadio

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.