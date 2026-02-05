Amarildo | I voti al mercato del Cesena e i ritardi del fuso orario Usa PODCAST

Gennaio è finalmente finito, e dopo 4 sconfitte in 5 partite il Cesena ha finalmente trovato qualche risposta da un mercato di riparazione interminabile. Chiusura col botto, se si può dire: ceduti (benissimo) Blesa e Adamo , lasciati andare Celia e Diao , sul gong sono arrivati ben quattro nuovi acquisti. Amarildo fa il punto sul mercato, chiedendosi se Cerri potrà portare i gol mancanti, se le ginocchia di Castrovilli sorreggeranno il suo talento, se Corazza potrà dare una mano, e se il semi-sconosciuto Vrioni potrà essere un altro colpo stile Blesa.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

