Amarildo | I voti al mercato del Cesena e i ritardi del fuso orario Usa PODCAST

Gennaio è finalmente finito, e dopo 4 sconfitte in 5 partite il Cesena ha finalmente trovato qualche risposta da un mercato di riparazione interminabile. Chiusura col botto, se si può dire: ceduti (benissimo) Blesa e Adamo, lasciati andare Celia e Diao, sul gong sono arrivati ben quattro nuovi acquisti. Amarildo fa il punto sul mercato, chiedendosi se Cerri potrà portare i gol mancanti, se le ginocchia di Castrovilli sorreggeranno il suo talento, se Corazza potrà dare una mano, e se il semi-sconosciuto Vrioni potrà essere un altro colpo stile Blesa.