Amarildo | Gli strani sfoghi di Cole per rivitalizzare il Cesena PODCAST

Dopo lo scialbo zero a zero di Carrara, il Cesena ha di fronte la vera finale della stagione. Battere il Padova, e sperare che il Mantova non vinca, per andare ai playoff; oppure preparare il costume per andare al mare. Amarildo riflette su una squadra che non segna più, e in particolare sulla comunicazione di Ashley Cole. Il tecnico se l’è presa con la mentalità dei giocatori, ma è pur sempre lui che deve trovare soluzioni. Basteranno i suoi sfoghi in sala stampa a rivitalizzare una squadra impaurita? Nel dubbio, battere gli ex Bortolussi e Favale sarebbe già una buona risposta.