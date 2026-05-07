Amarildo | Gli strani sfoghi di Cole per rivitalizzare il Cesena PODCAST

Dopo lo scialbo zero a zero di Carrara, il Cesena ha di fronte la vera finale della stagione. Battere il Padova , e sperare che il Mantova non vinca, per andare ai playoff; oppure preparare il costume per andare al mare. Amarildo riflette su una squadra che non segna più, e in particolare sulla comunicazione di Ashley Cole . Il tecnico se l’è presa con la mentalità dei giocatori, ma è pur sempre lui che deve trovare soluzioni. Basteranno i suoi sfoghi in sala stampa a rivitalizzare una squadra impaurita? Nel dubbio, battere gli ex Bortolussi e Favale sarebbe già una buona risposta.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.