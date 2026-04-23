Amarildo | Come si fa ad appassionarsi ancora al Cesena? PODCAST

Il deprimente girone di ritorno del Cesena continua, inanellando un’altra sconfitta (al cospetto di sua maestà Pojanphalo) che mette ulteriormente a rischio i playoff. Ma al di là di un’eventuale post-season, i bianconeri si trascinano ormai da troppe giornate. E il pubblico ne risente: la prevendita del pubblico di casa per la gara contro la Samp è partita molto fiacca. Amarildo quindi si chiede: come fare ad appassionarsi ancora al Cesena? Francesco Zani fa il punto sulle condizioni di Jonathan Klinsmann, la cui stagione e’ finita dopo il brutto ko di Palermo. Francesco Gualdi si prende una licenza poetica e si concentra sugli intrecci tra politici e tribuna del Manuzzi, coprendo tutto l’arco costituzionale da Silvia Salis a Victor Orban. Infine, Luca Alberto Montanari affronta il capitolo Samp: i doriani hanno visto lo spettro della C ma arriveranno a Cesena a soli 4 punti dai bianconeri.

“Amarildo” è un podcast di approfondimento sportivo su tutto quello che riguarda il Cesena condotto da Francesco Gualdi, Luca Alberto Montanari e Francesco Zani. I risultati, la situazione di classifica, gli impegni futuri, il mercato, lo stato di forma della squadra, gli scenari societari, un po’ di storia, qualche curiosità, il tifo. Una puntata alla settimana per raccontare in tono leggero ma puntuale la stagione bianconera. Amarildo prende spunto dall’indimenticato brasiliano che vestì la casacca bianconera nei primi anni Novanta ed è un nome che racchiude tante anime. Le generazioni che lo videro al Manuzzi e quelle che ne hanno solo sentito parlare. Il contrasto tra il campione verdeoro e la provincia bianconera. Il sogno di chi insegue un gol e deve poi fare i conti con la realtà. Amarildo è tutta la magia del calcio che conosciamo e che prende forma in un podcast.

Amarildo è online ogni giovedì mattina su Spotify, Youtube e sul sito del Corriere Romagna. Per poter rimanere aggiornati sulle puntate e le ultime uscite, si può seguire il profilo instagram @amarildopodcast. Il logo ufficiale del podcast è stato disegnato da Simone Tribu Tribuiani e la sigla originale è stata composta da “Il Nipote di Rudy”, “Edgar Alla Pop” e i “Principianti”.