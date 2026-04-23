Amarildo | Come si fa ad appassionarsi ancora al Cesena? PODCAST

Il deprimente girone di ritorno del Cesena continua, inanellando un’altra sconfitta (al cospetto di sua maestà Pojanphalo) che mette ulteriormente a rischio i playoff. Ma al di là di un’eventuale post-season, i bianconeri si trascinano ormai da troppe giornate. E il pubblico ne risente: la prevendita del pubblico di casa per la gara contro la Samp è partita molto fiacca. Amarildo quindi si chiede: come fare ad appassionarsi ancora al Cesena? Francesco Zani fa il punto sulle condizioni di Jonathan Klinsmann, la cui stagione e’ finita dopo il brutto ko di Palermo. Francesco Gualdi si prende una licenza poetica e si concentra sugli intrecci tra politici e tribuna del Manuzzi, coprendo tutto l’arco costituzionale da Silvia Salis a Victor Orban. Infine, Luca Alberto Montanari affronta il capitolo Samp: i doriani hanno visto lo spettro della C ma arriveranno a Cesena a soli 4 punti dai bianconeri.